OM - Polémique : Patrice Evra revient sur son terrible coup de sang à l’OM !

Publié le 23 août 2020 à 21h30 par La rédaction

Actuellement à la retraite, Patrice Evra a marqué tout le monde de son passage en Ligue 1 à l’OM avec son coup de pied donné à un supporter marseillais. Interrogé sur cet événement, l’ancien joueur des Red Devils a fait de nouvelles révélations sur les causes de son coup de sang.

Grand joueur avec un palmarès important, Patrice Evra a réalisé une belle carrière qui a été marquée par des hauts, mais aussi par des bas comme l’épisode de Knysna avec l’équipe de France. Outre cet épisode peu réjouissant de l'histoire des Bleus, un autre moment a marqué la carrière de Patrice Evra lors de son retour en Ligue 1 avec l’OM. Celui de son coup de sang contre un supporter marseillais, lui assénant un coup de pied, en marge d’une rencontre de Ligue Europa en 2017. Un geste qui lui a valu une mise à pied de la part de la direction phocéenne. A l'occasion d'un entretien accordé au Guardian , l'ancien Marseillais s'est expliqué sur ce geste incroyable.

« Il me menaçait de me trancher la gorge »