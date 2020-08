Foot - OM

OM - Malaise : Le message de Villas-Boas sur les cas de Covid-19 au club !

Publié le 18 août 2020 à 14h50 par La rédaction

Alors que l’OM compte désormais plusieurs joueurs parmi son effectif touchés par le Covid-19, André Villas-Boas a publié un message sur son compte Instagram personnel.

Plus les jours passent, plus la reprise de la Ligue 1 approche. Néanmoins, cette saison, l’incertitude concernant le championnat de France règne et particulièrement à cause de la nouvelle vague de cas de Covid-19. Et à l’OM, on compte désormais quatre joueurs ayant été testés positifs au Coronavirus : Jordan Amavi, Steve Mandanda, Maxime Lopez et Valentin Rongier. Entraîneur du club phocéen, André Villas-Boas s’est servi de son compte Instagram afin de se livrer sur cet épisode spécial alors que le match d’ouverture entre l’ASSE et l’OM prévu pour vendredi a déjà été reporté. « Malheureusement, nous vivons cette semaine entre une certaine anxiété et des mauvaises nouvelles. La pandémie qui obstinément continue de faire peur et d'affecter tant de familles a fini par frapper à notre porte également. Pour nous, c'est le moment de la prévention et de l'attention. C'est le moment d'être prudent et de soutenir les autres et en même temps de garder espoir pour les temps à venir. Aux joueurs infectés et à tout le groupe de travail, je tiens à vous souhaiter force et courage. Prenez soin de vous et de votre famille. Nous serons à nouveau bientôt ensemble ».