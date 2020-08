Foot - OM

OM : Cette recrue de Villas-Boas évoque la comparaison avec Paul Pogba !

Publié le 13 août 2020 à 23h30 par T.M.

Débarqué cet été à l’OM, Pape Gueye fait déjà forte impression auprès de ses nouveaux coéquipiers. Comparé à un certain Paul Pogba, le néo-Marseille s’est confié à ce sujet.

Au terme d’un énorme imbroglio avec Watford, Pape Gueye a finalement posé ses valises à l’OM. L’ancien joueur du Havre vient donc renforcer l’entrejeu d’André Villas-Boas. Et à seulement 21 ans, il n’aura pas mis longtemps avant de se faire apprécier de ses nouveaux coéquipiers. D’ailleurs, dans le vestiaire phocéen, on n’hésite pas à comparer Gueye à Paul Pogba, en lui donnant le même surnom « La Pioche ». « Il y a une similarité, de par le parcours déjà, mais aussi dans le style, très longiligne. On espère que ça se passera bien pour lui », expliquait dernièrement Bouna Sarr au sujet de son nouveau coéquipier à l’OM.

« C’est vrai que ça fait plaisir »