OM - Mandanda : «Il nous reste pas mal de travail dans l’animation offensive»

Publié le 9 août 2020 à 22h50 par La rédaction mis à jour le 9 août 2020 à 22h52

L’Olympique de Marseille affrontait Nîmes à 20h. Le club phocéen s’est imposé sur le score de 1-0. Son capitaine Steve Mandanda est content de la performance livrée par ses coéquipiers.