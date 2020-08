Foot - OM

OM - Malaise : Le coup de gueule de Riolo contre André Villas-Boas !

Publié le 12 août 2020 à 23h45 par T.M.

Dernièrement, André Villas-Boas avait poussé un coup de gueule à propos du match amical de l’OM face au Bayern Munich. Une sortie pas vraiment appréciée par Daniel Riolo.

Le 31 juillet dernier, le Bayern Munich affrontait l’OM en match amical. Un moyen pour les Bavarois de se mettre en jambe pour la Ligue des Champions et pour les Phocéens de poursuivre leur préparation pour la reprise de la Ligue es Champions. Alors que la rencontre a finalement été remportée (1-0) par les joueurs d’Hans-Dieter Flick, André Villas-Boas n’accordait pas vraiment d’importance à ce match. En effet, avant ce rendez-vous, l’entraîneur de l’OM avait lâché un coup de gueule, expliquant : « C’est un match purement commercial, il n’est pas dans mon calendrier pour la préparation. On va le jouer sous cet aspect, et une fois ce match fini, on va préparer Montpellier, Nîmes et Stuttgart qui sont les matches qu’on a choisis pour la préparation ».

« Qu’on arrête un peu le foutage de gueule ! »