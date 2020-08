Foot - OM

OM - Malaise : Des tensions entre Villas-Boas et Germain ?

Publié le 10 août 2020 à 21h30 par D.M.

André Villas-Boas voudrait recruter une doublure à Dario Benedetto. Le technicien ne compterait pas sur Valère Germain au poste d’avant-centre et voudrait le placer sur un côté.

Ce dimanche, l’OM a assuré l'essentiel et a réussi à vaincre Nîmes en match amical (1-0). A la sortie de ce match, André Villas-Boas a réaffirmé son envie de mettre la main sur un attaquant lors de ce mercato estival : « On a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas ». Un mauvais signal envoyé à Valère Germain qui est resté sur le banc ce dimanche au moment où Dario Benedetto s'est blessé en fin de première mi-temps.

Villas-Boas veut installer Germain sur un côté