OM - Insolite : L’improbable échange entre Amavi et Villas-Boas sur les réseaux sociaux

Publié le 16 août 2020 à 4h30 par T.M.

Ces dernières heures, il a été annoncé que Jordan Amavi avait été déclaré positif au coronavirus. Une information qui a donné lieu à un amusant échange entre le joueur de l’OM et André Villas-Boas.

En France, la crise du coronavirus n’est toujours pas enrayé et cela repart même à la hausse. Les cas positifs sont de plus en plus nombreux, y compris au sein des clubs de Ligue 1. Du côté de l’OM, c’est Jordan Amavi qui a dernièrement été déclaré positif au Covid-19. Suite à cette information, le défenseur phocéen a posté sur son compte Instagram : « Merci pour tous vos messages et soutien, ça me fait énormément plaisir ! J’espère revenir au plus vite ! Faites attention à vous et vos proches ! ».

« Dimitri va être perdu »