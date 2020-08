Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ à 20M€ est réclamé à Leonardo !

Publié le 28 août 2020 à 4h30 par T.M.

Voulant renforcer le PSG, Leonardo souhaite également boucler quelques ventes. Pierre Ménès a d’ailleurs identifié un dossier à 20M€.

La Ligue des Champions désormais terminée, Leonardo peut totalement se concentrer sur le mercato du PSG. Et que ce soit au rayon des arrivées, que des départs, cela risque d’être mouvementé jusqu’au 5 octobre, date de la fermeture du marché. Pour espérer revenir en finale de la C1, et cette fois espérer la remporter, le directeur sportif du PSG entend donc apporter de nouveaux talents. Mais il faut toutefois faire de la place et faire rentrer de l’argent. Par conséquent, certaines ventes seront recherchées à l’instar de Julian Draxler, mais aussi Idrissa Gueye, lui qui est pourtant arrivé l’été dernier. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Leonardo est prêt à ouvrir la porte à un départ du Sénégalais.

« Le PSG peut en tirer une bonne somme dans les 15 ou 20 millions d’euros »