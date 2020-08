Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 29 août 2020 à 15h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi a communiqué au FC Barcelone son intention de quitter le club cette semaine, il se pourrait que cette annonce ait été tout sauf une surprise pour la direction catalane.

Après vingt années passées au FC Barcelone toutes sections confondues, l’aventure de Lionel Messi en Catalogne pourrait prochainement prendre fin. Et pour cause, par le biais d’un burofax transmis ce mardi à la direction de Josep Maria Bartomeu, l’international argentin a officiellement informé le Barça de sa volonté d’aller voir ailleurs cet été, à un an du terme de son contrat. Lassé de la gestion de son président et des résultats sportifs décevants que celle-ci a engendrés, celui qu’on surnomme La Pulga aurait maintenant l’intention de rejoindre un nouveau projet qui puisse lui permettre de triompher de nouveau au plus haut niveau. Dans cette optique, le PSG et surtout Manchester City sont annoncés avec insistance comme des destinations crédibles pour Lionel Messi. Cependant, alors qu’on aurait pu penser que cette volonté de l’Argentin a pris de court la direction catalane, il n’en serait rien à en croire les dernières indiscrétions rapportées par la presse espagnole.

Le Barça savait depuis juillet que Lionel Messi voulait quitter le club !