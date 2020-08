Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’offensive de Pep Guardiola pour Lionel Messi se précise !

Publié le 29 août 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone cet été, Manchester City semble actuellement être le prétendant le mieux placé pour accueillir l’international argentin. Ainsi, les pensionnaires de l’Etihad Stadium auraient d’ores et déjà une idée de ce qu’ils proposeront aux Catalans pour les convaincre de laisser filer leur joueur star, même si cela s’annonce loin d’être aisé.

L'histoire de Lionel Messi au Barça pourrait brusquement s’arrêter prochainement. En effet, lassé des mauvais résultats du FC Barcelone en grande partie causés par la mauvaise gestion de la direction de Josep Maria Bartomeu, l’international argentin a pris la décision de claquer la porte de son club de toujours cet été, à un an du terme de son contrat. Un véritable coup de massue pour le club catalan tant celui qu’on surnomme La Pulga s’est imposé comme leur homme providentiel depuis plus d’une dizaine d’années. Lionel Messi est malheureusement exténué, fatigué de porter le poids de l’équipe sur ses épaules, et il voudrait donc retrouver un projet lui permettant de triompher au plus haut niveau. Dans cette optique, deux prétendants de choix se détacheraient pour l’heure afin de l’accueillir : le PSG tout d’abord, où il pourrait y retrouver Neymar, et surtout Manchester City, qui aurait une longueur d’avance dans le dossier face au club de la capitale française.

Déloger Lionel Messi serait loin d’être facile…

Comme l’expliquait ce vendredi le quotidien L’Equipe , Lionel Messi aurait d’ores et déjà pris la décision de rejoindre Pep Guardiola chez les Citizens cet été. De quoi donner une avance considérable au club britannique face au PSG, mais Manchester City doit maintenant trouver un accord avec le FC Barcelone. Et le moins que l’on puisse dire est que les choses ne s’annoncent pas simples dans cette optique. En effet, Alfredo Marinez et Gianluca Di Marzio ont tous deux annoncé que Josep Maria Bartomeu n’avait aucune intention de négocier le départ de Lionel Messi cet été. L’actuel président du Barça ne souhaiterait pas être étiqueté comme l’homme ayant fait partir l’international argentin. De ce fait, le FC Barcelone ne serait pas disposé à laisser son joueur s’en aller et réclamerait pas moins de 700M€ aux clubs intéressés pour le laisser partir, soit le montant de sa clause libératoire qui est bien évidemment dissuasif. Cependant, face à la volonté annoncée comme étant irrévocable du natif de Rosario de quitter son club de toujours, Manchester City n’aurait pas l’intention d’abandonner le dossier et songerait d’ores et déjà à une offre à proposer aux pensionnaires du Camp Nou.

… mais Manchester City penserait pouvoir proposer un bon compromis !