Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un clash à venir entre Messi et le Barça ?

Publié le 29 août 2020 à 10h00 par H.G.

Alors qu’il souhaiterait quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi verrait le club catalan chercher à le retenir malgré ses envies de départ. De quoi lui faire adopter une position plus ferme vis à vis de son club de toujours.

Après vingt années passées au sein du FC Barcelone toutes sections confondues, Lionel Messi a décidé de claquer la porte de son club de toujours dès cet été, à un an du terme de son contrat. Lassé de la mauvaise gestion de Josep Maria Bartomeu et des mauvais résultats engendrés par celle-ci, l’international souhaiterait changer d’air au plus vite, quitte à résilier son contrat en activant une clause dans son bail qui lui permet de le résilier unilatéralement en fin de saison. Cependant, de son côté, le FC Barcelone contesterait la validité de cette clause, estimant qu’elle a expiré le 10 juin dernier, et n’aurait tout simplement pas l’intention de vendre Lionel Messi contre moins de 700M€, soit le montant de sa clause libératoire. De quoi pousser l’attaquant de 33 ans à adopter une position plus offensive vis-à-vis du Barça à en croire les derniers échos venus de Catalogne.

Messi prêt à sécher la reprise avec le Barça ?