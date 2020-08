Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay jette un froid sur son avenir !

Publié le 29 août 2020 à 9h30 par La rédaction

Récemment arrivé en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman a a déjà ses idées pour le recrutement. Le Néerlandais souhaiterait recruter Memphis Depay qu’il connaît très bien. En conférence de presse ce vendredi soir à l'issue de la victoire de l'OL sur Dijon (4-1), l'attaquant a d'ailleurs laissé la porte ouverte à un départ...

Le FC Barcelone envisage de se métamorphoser pour la saison 2020/2021. Pour ce faire, Josep Maria Bartomeu a commencé par remplacer Quique Setien par Ronald Koeman. Le technicien néerlandais n’a pas tardé à faire savoir les changements qu’il allait apporter à l’équipe comme celui de replacer Frenkie De Jong. Il n’a pas fallu plus de temps pour que la rumeur d’une arrivée de Memphis Depay en Catalogne n'apparaisse, au moment où l'avenir de Lionel Messi paraît très incertain. Memphis et Koeman se connaissent bien puisque Ronald Koeman était jusqu’à cet été le coach de l’attaquant en équipe nationale néerlandaise.

« Je n'ai pas encore parlé à Koeman »