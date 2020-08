Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opération en préparation pour Luis Suarez !

Publié le 29 août 2020 à 8h45 par Th.B.

Apprécié par Doha, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Suarez serait une option pour le PSG. Cependant, l’attaquant uruguayen serait bien parti pour signer à la Juventus.

Et si le PSG remplaçait Edinson Cavani par son compatriote Luis Suarez ? C’est du moins la volonté de Doha, comme le10sport.com vous l’a récemment dévoilé. Néanmoins, Leonardo ne serait pas à la tête de ce dossier, le directeur sportif ayant d’autres priorités sur le marché. Quoi qu’il en soit, le PSG ne serait pas dans une position idéale pour le recrutement de Luis Suarez. En effet, Sky Sport , via Gianluca Di Marzio, a révélé qu’Andrea Pirlo penserait à Suarez pour remplacer Gonzalo Higuain dont le nouvel entraîneur de la Juventus a acté le départ. Et la Vieille Dame pourrait bien rafler la mise dans cette opération.

Un échange et un complément financier pour Luis Suarez !

Journaliste pour Esporte Interativo , Marcelo Bechler a expliqué sur son compte Twitter qu’un accord pourrait rapidement se dessiner entre la Juventus et le FC Barcelone pour le transfert de Luis Suarez via un échange de joueurs ainsi qu’une compensation financière pour celui que l’on surnomme El Pistolero . Le PSG est donc bien mal embarqué dans la course à la signature de Luis Suarez…