Mercato - OM : Ce témoignage fort sur la méthode Longoria !

Publié le 29 août 2020 à 7h15 par D.M.

Nommé « head of football » de l’OM, Pablo Longoria aura la délicate mission de mener à bien ce mercato. Un agent qui exerce en Liga a donné des précisions sur la méthode employée par le dirigeant espagnol.

Passé par le FC Valence et la Juventus, Pablo Longoria a été nommé « head of football » de l’OM. Arrivé sur la Canebière en juillet dernier, l’Espagnol aura pour mission de gérer le secteur sportif et de mener à bien ce mercato estival. L’OM serait toujours à la recherche d’un attaquant et d’un latéral gauche. Pablo Longoria a également pour priorité de sceller l'avenir de plusieurs joueurs cadres. L’Espagnol, qui a obtenu la prolongation de Steve Mandanda, aurait également comme ambition de rallonger le bail de Jordan Amavi, mais aussi de Florian Thauvin.

« Le résultat correspond rarement avec les rumeurs qui l'ont précédé »