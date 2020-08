Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet, Mandanda... Eyraud a l’origine d’un gros problème ?

Publié le 29 août 2020 à 4h45 par A.M.

Ces derniers jours, l'OM a annoncé la prolongation des contrats de Steve Mandanda et Dimitri Payet jusqu'en juin 2024. Un choix pointé du doigt par un ancien dirigeant du club.

En difficulté financière, l'Olympique de Marseille a pris les devants pour conserver certains de ses cadres. C'est ainsi que Dimitri Payet et Steve Mandanda ont prolongé leur contrat jusqu'en juin 2024. Une manière de lisser leurs salaires sur plusieurs années, mais d'un point de vue sportif, plusieurs questions se posent puisqu'à l'issue de leur nouveau bail, Dimitri Payet et Steve Mandanda auront respectivement 37 et 39 ans. Une situation qui interpelle un ancien dirigeant de l'OM.

«Mandanda et Payet peuvent aussi devenir rapidement un problème en cas de baisses de performances»