Mercato - PSG : Un gros désaccord à Paris pour Lionel Messi ?

Publié le 29 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Le PSG est annoncé comme étant une potentielle destination pour Lionel Messi. Mais au sein même du club de la capitale, les avis divergeraient sur la star du FC Barcelone.

Après l’information divulguée par plusieurs médias mardi soir selon laquelle Lionel Messi voudrait quitter son club de toujours, l’avenir du capitaine du FC Barcelone est sur toutes les lèvres. À l’heure où l’on écrit ces lignes, Manchester City ainsi que le PSG seraient les deux seules réelles options pour Lionel Messi et ces deux clubs auraient déjà avancé leurs pions respectifs en coulisse. Mais à Paris, la potentielle arrivée de Lionel Messi n’est pas reconnue de tous.

Messi, une priorité de Doha, mais…