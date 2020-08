Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça ne voit pas le bout avec le feuilleton Umtiti…

Publié le 29 août 2020 à 5h45 par Th.B.

Ayant pourtant réalisé deux premières saisons plus que convaincantes, Samuel Umtiti n’est plus dans les plans du FC Barcelone, mais son transfert serait inenvisageable en l’état actuel des choses.

Prolongé en juin 2018 quelques semaines avant son premier pépin physique au genou, Samuel Umtiti est devenu un véritable problème pour le FC Barcelone. En effet, le Français a refusé de se faire opérer et peine à retrouver son meilleur niveau depuis. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le champion du monde tricolore deviendrait petit à petit un indésirable aux yeux des dirigeants catalans qui feraient d’Eric Garcia le successeur de Gerard Piqué, et pas Umtiti. Cependant, le vendre s’annoncerait plus que compliqué.

Umtiti invendable en l’état ?