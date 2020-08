Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman abat sa dernière carte pour Messi !

Publié le 29 août 2020 à 9h00 par D.M.

Ronald Koeman voudrait de nouveau parler à Lionel Messi afin de le convaincre de rester au FC Barcelone la saison prochaine. Mais le joueur semble décidé à quitter le club catalan.

« Les privilèges dans cette équipe sont terminés, tu dois tout faire pour l'équipe. Je vais être inflexible, tu ne dois penser qu'à l'équipe » aurait déclaré Ronald Koeman à Lionel Messi lors d’une première réunion. Quelques jours plus tard, l’Argentin a fait part de son envie de quitter le FC Barcelone à ses dirigeants. Et selon le quotidien argentin Olé , le nouvel entraîneur du club catalan ne serait pas étranger à la décision de Lionel Messi. Cette conversation aurait provoqué la colère du joueur qui semble déterminé à mettre fin à son aventure en Catalogne. A en croire L’Equipe , l’Argentin voudrait rejoindre Manchester City la saison prochaine et ce, malgré l’intérêt du PSG ou encore de la Juventus.

Koeman veut convaincre Messi