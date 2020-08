Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Koeman... Griezmann, le grand gagnant de la révolution au Barça ?

Publié le 28 août 2020 à 20h30 par Arthur Montagne

Auteur d'une première saison poussive au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait bien vivre un second exercice bien différent. En effet, le Français pourrait être le grand gagnant de la crise qui frappe le Barça.

C'est le chaos au FC Barcelone. L'humiliation subie contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions (2-8) a engendré une petite révolution au Barça. C'est d'abord Quique Setién qui a fait les frais de cette déroute avant qu'Eric Abidal, secrétaire technique du club, ne démissionne. Mais le pire était encore à venir. En effet, Lionel Messi a annoncé à sa direction sa volonté de quitter le club blaugrana dans les prochains jours. C'est donc clairement une révolution qui se prépare au FC Barcelone désormais entraîné par Ronald Koeman. Mais la situation pourrait bien profiter à Antoine Griezmann, arrivé l'été dernier pour 120M€ et qui sort d'une première saison très compliquée.

Sans Messi, Griezmann libéré ?

Et pour cause, sur le terrain le Champion du monde a semblé un peu perdu pour sa première saison en Catalogne. Contraint de s'exiler dans le couloir gauche de l'attaque du Barça pour ne pas empiéter sur les pas de Lionel Messi, Antoine Griezmann a clairement songé à partir comme le révèle son ancien agent Éric Olhats au micro de RMC Sport : « Avant ce cataclysme contre le Bayern, Antoine n’avait qu’une envie, c’était de partir parce qu’il sentait qu’il ne faisait pas partie des plans et que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il étudiait sérieusement cette piste. Et puis il y a eu tout ce que l’on sait. (…). Si Messi restait finalement à Barcelone, Antoine resterait aussi ? Ça, je suis incapable de le dire. (…). Mais il réfléchissait sérieusement à partir. Entre l’humiliation des deux minutes face à l’Atletico de Madrid, entre le fait de ne pas être titulaire, le fait de ne jamais voir arriver les ballons, le comportement du coach qui était pour le moins discutable… Ce sont ses propres mots : il était impossible de repasser une année comme ça . » Autrement dit, le départ de Lionel Messi pourrait clairement relancer Antoine Griezmann qui serait libéré sur le terrain et pourrait évoluer à son poste.

L'Atlético refuse Griezmann qui est rassuré par Koeman