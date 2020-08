Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un club de Ligue 1 ironise sur une arrivée de Messi !

Interrogé en conférence de presse sur le probable départ de Lionel Messi du FC Barcelone, Patrick Vieira a évoqué la possibilité de voir Lionel Messi du côté de l’OGC Nice !

La rupture semble plus que jamais réelle entre le FC Barcelone et Lionel Messi. Lassé de la gestion du club par Josep Maria Bartomeu, ainsi que du traitement de son nouvel entraîneur Ronald Koeman envers certains de ses coéquipiers comme Luis Suarez, Lionel Messi aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone cet été en rompant unilatéralement son contrat, un an avant l’expiration de ce dernier. Si plusieurs clubs comme la Juventus et le Bayern Munich ont d’ores et déjà affirmé qu’ils ne tenteraient pas d’attirer l’international argentin, d’autres expriment un grand intérêt comme le PSG, Manchester City et... Nice ?

« Une progression naturelle pour lui... »