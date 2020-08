Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une nouvelle porte de sortie pour Yann M'Vila ?

Publié le 29 août 2020 à 18h15 par La rédaction

Alors qu’il ne rentre plus dans les plans de Claude Puel, Yann M’Vila figurerait sur les tablettes de l’Olympiakos, mais aussi de Galatasaray.

L’avenir de Yann M’Vila à l'ASSE semble de plus en plus incertain. En effet, Claude Puel, qui voudrait alléger la masse salariale et rajeunir son effectif, ne compte plus sur lui. Autrement dit, le milieu de terrain de 30 ans pourrait changer d’air lors ce de mercato estival en cas d’offre satisfaisante. Dernièrement, il était question d’un intérêt d’Al-Jazira (Emirats arabes-unis), mais aussi de Galatasaray. Mais un nouveau club serait prêt à lancer une offensive dans le dossier Yann M’Vila.

L’Olympiakos sur les traces de M’Vila