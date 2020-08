Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce Championnat qui pourrait rendre un grand service à Puel !

Publié le 29 août 2020 à 4h15 par A.M.

Bien décidé à effectuer un dégraissage important dans son effectif, Claude Puel pourrait y parvenir grâce au Championnat turc où Wahbi Khazri et Yann M'Vila sont très appréciés.

D'ici le 5 octobre, l'AS Saint-Etienne va se lancer dans une importante vague de départs. Il faut dire que Claude Puel souhaite se séparer de plusieurs joueurs et non des moindre afin d'alléger la masse salariale du club. Jusque-là seuls Loïc Perrin et Yohan Cabaye sont partis libres, tandis que Franck Honorat et Vagner Dias ont été vendus. Mais l'entraîneur de l'ASSE ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et plusieurs clubs turcs souhaiteraient piocher dans l'effectif de Claude Puel.

La Turquie bouge pour Khazri et M'Vila