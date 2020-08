Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se bouscule en coulisse pour Luis Suarez !

Publié le 29 août 2020 à 18h30 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Suarez intéresse les propriétaires du PSG. L’attaquant du FC Barcelone où il ne serait plus désiré par Ronald Koeman aurait la cote sur le marché avec deux autres belles portes de sorties qui s’ouvriraient à lui.

À 33 ans, Luis Suarez n’a clairement plus le même rendement qu’auparavant. Opéré au genou au début de l’année civile, l’international uruguayen n’a pas semblé retrouver sa forme optimale lors du restart en Liga et en Ligue des champions. Ses performances ont été mitigées et son avenir, alors qu’il n’a plus qu’une seule année restante sur son contrat, était sur la table sans pour autant être discuté. Avec la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur, Luis Suarez est amené à aller voir ailleurs. C’est du moins le message que le technicien néerlandais aurait fait passer à Suarez d’après la RAC1 . Dans la foulée, un retour à l’Ajax Amsterdam a été évoqué, mais le directeur technique du club Marc Overmars a assuré à Ziggo Sport que cette possibilité était très faible. Le PSG serait une option puisque comme le10sport.com vous l’a révélé, le club de la capitale, ou plutôt Doha, pense à le recruter. Cependant, la concurrence s’annonce rude pour le PSG.

La Juventus discuterait avec Luis Suarez…

Et si après avoir évolué aux côtés de Lionel Messi pendant six saisons, Luis Suarez allait se mettre au service de Cristiano Ronaldo à la Juventus ? C’est du moins la tendance que ce dossier prend. Alors que son contrat avec le FC Barcelone pourrait rapidement être résilié, le clan Suarez échangerait avec la Juventus, et ce régulièrement d’après Gianluca Di Marzio, le journaliste mercato de Sky Sport . Le journaliste d’ Esporte Interativo Marcelo Bechler est d’ailleurs sur la même longueur d’onde. Néanmoins, tout ne serait pas encore bouclé entre la Juventus et Suarez pour une éventuelle arrivée alors que Diego Simeone apporterait son grain de sel dans cette opération.

… Et puis il y a l’Atletico de Madrid !