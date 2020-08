Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour Luis Suarez !

Publié le 29 août 2020 à 11h15 par H.G.

Alors que le PSG a coché le nom de Luis Suarez comme nous vous l’avons révélé, le club de la capitale ferait bien face à la concurrence d’un prestigieux concurrent pour l’attaquant uruguayen.

Arrivé au FC Barcelone en 2014 en provenance de Liverpool, Luis Suarez devrait prochainement voir son aventure au sein du club catalan s’arrêter. Et pour cause, l’attaquant de 33 ans, victime d’un net déclin physique depuis plusieurs mois, n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman en vue de la saison 2020/2021. Le technicien néerlandais l’aurait ainsi dernièrement contacté pour lui signifier sa décision, chose ayant logiquement mis en alerte plusieurs grandes écuries européennes, à commencer par le PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Luis Suarez est un joueur très apprécié par l’état major parisien basé au Qatar, qui se verrait bien l’enrôler dans l’effectif de Thomas Tuchel. Cependant, s’il reste à savoir quelle sera la position de Leonardo et celle de l’entraîneur allemand, tout indique que la tâche du PSG ne sera pas simple dans ce dossier.

La Juventus insisterait pour Luis Suarez !