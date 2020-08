Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Donny van de Beek affiche une préférence claire pour son avenir !

Publié le 29 août 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors qu’il est sur les tablettes du FC Barcelone puisque très apprécié par Ronald Koeman, Donny van de Beek serait dans le flou quant à son avenir pour l’heure. Cependant, l’international néerlandais aurait un souhait bien particulier.

Après une saison bien en-dessous des attentes et une cuisante humiliation en quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone aurait l’intention d’entreprendre un renouvellement en profondeur de son effectif cet été. L’entrejeu figurerait parmi les chantiers prioritaires, un secteur de jeu au sein duquel le Barça a d’ores et déjà enregistré la venue de Miralem Pjanic en provenance de la Juventus, tandis qu’Arturo Vidal et Ivan Rakitic auraient de grandes chances de s’en aller cet été à un an du terme de leur contrat. Ainsi, pour les remplacer numériquement et apporter un gain qualitatif à son milieu, Ronald Koeman est vivement intéressé par la perspective d’accueillir Donny van de Beek, comme le10sport.com vous l’a révélé. Cependant, avant cela, le FC Barcelone n’a d’autres choix que de vendre, chose qui pourrait laisser le champ libre à d’autres prétendants pour recruter le joueur de l’Ajax Amsterdam. Cependant, à en croire les derniers échos provenus d’Espagne, il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter du côté du club catalan.

Donny van de Beek voudrait attendre le FC Barcelone !