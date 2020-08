Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échange XXL au programme pour Leandro Paredes ?

Publié le 29 août 2020 à 13h15 par B.C.

Alors qu'il commence à s'imposer dans l'entrejeu du PSG, Leandro Paredes aurait la cote en Italie. D'ailleurs, cela pourrait arranger les affaires de Leonardo, à la recherche d'un défenseur central.

Après des premiers mois compliqués dans la capitale, Leandro Paredes trouve sa place dans l'entrejeu du PSG. L'Argentin a su se montrer intéressant face au Borussia Dortmund, à Leipzig ou encore au Bayern Munich en Ligue des champions et peut prétendre à une place de titulaire cette saison, à moins qu'il ne quitte le PSG. Leonardo souhaite remodeler l'effectif durant le mercato, et un départ de l'ancien de Boca Juniors n'est pas exclu, d'autant que plusieurs écuries italiennes s'intéressent à lui. La Juventus et la Fiorentina seraient notamment séduites par Paredes, tout comme l'Inter Milan.

Un échange Skriniar/Paredes étudié ?