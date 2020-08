Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour en Italie pour Paredes ?

Publié le 29 août 2020 à 7h45 par Th.B.

Membre important du vestiaire du PSG et de la vie de groupe, Leandro Paredes pourrait être vendu cet été en cas de belle offre. Et l’Argentin a la cote en Italie.

Et si le départ de Leandro Paredes se profilait dans les prochaines semaines ? Depuis quelques mois, l’international argentin s’est fait une place de choix dans la rotation parisienne et a même été titularisé lors d’échéances importantes en Ligue des champions comme face au Borussia Dortmund, au RB Leipzig ou encore face au Bayern Munich. En quête de liquidités pour remodeler l’effectif du PSG, Leonardo ne ferait pas de Paredes une vente obligatoire se concentrant sur les dossiers Julian Draxler et Idrissa Gueye notamment. Néanmoins, en cas de belle offre, le cas Paredes serait étudié.

La Juventus et la Fiorentina dans le coup