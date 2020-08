Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un nouvel appel du pied !

Publié le 29 août 2020 à 7h00 par La rédaction

Courtisé par Manchester City alors qu’il est en instance de départ à Barcelone, Lionel Messi pourrait rejoindre la Premier League cet été, une possibilité qui ravit Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal.

Sous quelles couleurs évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? Depuis quelques jours, c’est la question que tout le monde se pose, alors que le sextuple Ballon d’Or aurait déclaré au FC Barcelone sa volonté de rompre unilatéralement son contrat afin de quitter le club librement dès cet été. Si le Barça est prêt à tout pour garder l’international argentin, la décision serait définitive, et peu de clubs sont en lice pour s’aligner sur les exigences de l’attaquant de 33 ans. Alors que le Bayern Munich et la Juventus ont annoncé qu’ils n’entraient pas dans la course à l’argentin, et que la situation paraît plus complexe que prévue pour l’Inter Milan, deux clubs seraient en pole position : Manchester City, et le PSG. Pour Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal et ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, sa préférence est claire.

« S'il vient en Angleterre, on en profitera »