Mercato - PSG : Messi pourrait connaître un destin… à la Neymar !

Publié le 29 août 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG envisagerait de profiter de la situation de Lionel Messi au FC Barcelone pour l’attirer cet été, ce dossier pourrait ressembler à celui de Neymar en 2017. Explications.

Et si le PSG jouait à nouveau un très mauvais tour au FC Barcelone, trois ans après avoir recruté Neymar pour une somme record de 222M€ ? Ces derniers jours, les envies de départ de Lionel Messi ont fait couler beaucoup d’encre, et le PSG fait d’ailleurs partie des courtisans en course pour l’attaquant argentin. Et selon le journaliste du Parisien Dominique Séverac, interrogé dans L’Equipe du Soir , le feuilleton Messi pourrait avoir des airs du transfert de Neymar au PSG en 2017.

« Je vous rappelle l’été 2017… »