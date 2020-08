Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait tout prévu !

Publié le 29 août 2020 à 1h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone refuserait de libérer Lionel Messi via sa clause, le capitaine du Barça compterait bien faire entendre raison au club culé et de délivrer un message explicatif aux supporters de Barcelone avant son départ.

Enfant du club qu’il avait rejoint dans l’année de ses 13 ans, Lionel Messi pourrait désormais quitter le FC Barcelone. En effet, le capitaine du Barça serait las de la décadence des Blaugrana lors des dernières années et des investissements du club catalan. Bien que sa clause lui permettant de quitter le Barça à chaque fin de saison ait expirée, Messi prévoirait de l’exercer afin de mettre les voiles vers Manchester City d’après plusieurs médias. Selon Marca , la direction du FC Barcelone refuserait de rencontrer le clan Messi pour rediscuter de la clause et n’envisagerait d’entamer des négociations que pour une prolongation de contrat.

Un discours avant de partir