Mercato - PSG : Un nouveau prétendant en course pour Paredes ?

Publié le 28 août 2020 à 7h45 par La rédaction

Après avoir retrouvé du temps de jeu lors du Final 8 de Ligue des Champions au PSG après la blessure de Verratti, Leandro Paredes retrouverai la cote sur le marché des transferts. Et un nouveau prétendant pourrait bien se manifester…

Leandro Paredes retrouve le sourire au PSG. Arrivé en janvier 2019 en provenance du Zénit Saint-Pétersbourg, l’international argentin est venu apporter un peu de caractère au milieu de terrain parisien. Avec 33 rencontres toutes compétitions confondues dans les jambes cette saison, le milieu de terrain du PSG a retrouvé la cote sur le marché des transferts, puisque le Corriere dello Sport rapportait que la Juventus serait sur le coup. Cependant, les Bianconeri ne seraient plus les seuls…

La Fiorentina est aussi là