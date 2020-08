Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le Qatar dans le dossier Luis Suarez !

Publié le 30 août 2020 à 0h15 par H.G.

Alors que l’Atlético de Madrid serait intéressé par Luis Suarez, à l’instar du PSG, le dossier pourrait s’avérer impossible à concrétiser pour le club de la capitale espagnole.

Victime d’un net déclin physique depuis plusieurs mois maintenant, Luis Suarez devrait prochainement quitter le FC Barcelone. Ronald Koeman aurait d’ores et déjà signifié à l’attaquant uruguayen qu’il ne figurait pas dans ses plans pour la saison 2020-2021, l’enjoignant donc à se trouver un nouveau point de chute. Mais le moins que l’on puisse dire est que celui qu’on surnomme El Pistolero reste un joueur convoité sur le marché des transferts malgré ses 33 ans. Comme le10sport.com vous l'a révélé, l’état-major du PSG basé à Doha est séduit par le profil de Luis Suarez, tandis que l’Uruguayen est aussi annoncé dans les viseurs de la Juventus et de l’Atlético de Madrid. Mais visiblement, le dossier pourrait s’avérer impossible à concrétiser pour le dernier cité.

L’Atlético de Madrid bloqué par ses soucis financiers pour Luis Suarez ?