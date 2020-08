Foot - Mercato - Barcelone

Mercato – Barcelone : Ce témoignage lourd de sens de Lionel Messi !

Publié le 29 août 2020 à 22h30 par La rédaction

Ancien entraîneur du Real Madrid et sélectionneur de l'Espagne, Vicente Del Bosque s'est exprimé au sujet de la situation de Lionel Messi.

Quelques jours après l’annonce de la volonté de départ de Lionel Messi, les réactions pleuvent de la part des nombreux acteurs et anciens acteurs du monde du football. C’est un véritable séisme auquel fait face le FC Barcelone, et le feuilleton semble encore bien loin de se terminer. Lassé de la gestion du club par Josep Maria Bartomeu et du traitement de Ronald Koeman envers ses coéquipiers, notamment Luis Suarez, Lionel Messi souhaiterait quitter les Blaugrana , et sa décision serait définitive. Ancien sélectionneur de l’Espagne et ancien entraîneur du Real Madrid, Vicente Del Bosque est resté prudent sur la situation de l’Argentin.

« Messi a réalisé ses rêves et a été un joueur extraordinaire »