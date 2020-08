Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord déjà trouvé dans le dossier Lionel Messi ?

Publié le 29 août 2020 à 20h15 par B.C.

Désireux de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi suscite l'intérêt des plus grands clubs européens. Cependant, c'est avec une franchise de MLS qu'il se serait déjà mis d'accord.

Où évoluera Lionel Messi cette saison ? L'Argentin a fait part de ses envies d'ailleurs à sa direction cette semaine, de quoi rendre son avenir très incertain. La Juventus, Manchester City ou encore le PSG sont à l'affût sur le sextuple Ballon d'Or, mais un autre club s'est également positionné sur lui. Avant que les intentions de Lionel Messi ne soient révélées au grand jour, Frederic Hermel, journaliste à RMC, avait révélé l'existence d'un accord entre Messi et l'Inter Miami, propriété de David Beckham, en vue d'une arrivée en 2021. Alors que la Pulga souhaite qutter la Catalogne dès maintenant, les plans de l'Argentin sont relancés, mais cette piste semble bel et bien confirmée.

Déjà un pré-contrat entre Messi et l'Inter Miami ?