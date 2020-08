Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi pourrait surprendre tout le monde en rejoignant... Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 août 2020 à 13h30 par B.C.

Désireux de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi figure notamment sur les tablettes de Manchester City, du PSG ou encore de l'Inter Milan. La Juventus serait également attentive à la situation de l'Argentin et cette destination intéresserait la star de 33 ans.

La grande et belle histoire d'amour entre Lionel Messi et le FC Barcelone va-t-elle brusquement prendre fin dans les prochaines semaines ? C'est en tout cas le souhait de la Pulga . À 33 ans, l'international argentin a informé ses dirigeants qu'il souhaitait plier bagage avant la fin de ce mercato. Messi est en effet lassé de la mauvaise ambiance au sein du club culé et des dernières décisions de Josep Maria Bartomeu. Ce dernier ne compte d'ailleurs pas laisser faire sa star et réclame pas moins de 700M€ pour son joyau, soit le montant de sa clause libératoire. Alors que Messi estime de son côté qu'il a la possibilité de résilier son bail grâce à une clause présente dans son contrat, les deux parties pourraient se livrer à une bataille judiciaire. En attendant, les mastodontes européens sont à l'affût pour récupérer Messi, une énorme opportunité qu'ils ne veulent pas laisser échapper.

Malgré Cristiano Ronaldo, on croit au transfert de Messi à Turin

Manchester City, Manchester United, le PSG ou encore l'Inter Milan seraient déterminés à enrôler le génie argentin dans les prochaines semaines, tout comme la Juventus. D'après L'Équipe , les Turinois auraient d'ores et déjà approché Jorge Messi afin d'en savoir plus sur les intentions de son fils pour son avenir. L'objectif de la Juve est clair : marquer l'histoire du football en associant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en attaque. « Je pense que l'option Inter n'est pas aussi forte qu'on le dit depuis quelques jours. L'option numéro un est Manchester City, après le PSG, mais la Juve est là, observant ce qui se passe entre Barcelone et Messi , a développé Florent Torchut, journaliste à L'Équipe, sur Sportitalia . City est en avance pour prendre Messi, mais la Juve observe, négocie et essaie de faire changer d'avis Messi pour mettre en place une association extraordinaire avec Cristiano Ronaldo . » Et visiblement, cela pourrait intéresser l'attaquant du Barça.

La Juventus, une option sérieuse pour Messi ?