Mercato - Barcelone : Josep Maria Bartomeu ne lâchera rien pour Lionel Messi !

Publié le 29 août 2020 à 15h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 29 août 2020 à 15h35

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone cet été, Josep Maria Bartomeu ne serait bien évidemment pas sur la même longueur d’onde que l’international argentin. Et le président du club catalan ne compterait absolument pas lâcher prise afin de conserver celui qu’on surnomme La Pulga.

Vingt ans après son arrivée au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait prochainement mettre brusquement fin à son aventure en Catalogne. C’est du moins son intention puisqu’il a transmis ce mardi un burofax à la direction du Barça afin de l’informer de sa décision ferme et définitive de quitter son club de toujours cet été, à un an du terme de son contrat. Pour ce faire, l’international argentin souhaiterait s’appuyer sur la clause de réalisation présente dans son contrat lui permettant de rompre son bail de manière unilatérale au terme de la saison. Seulement, le hic est là : si Lionel Messi considère que cette clause est valable jusqu’à la fin du mois d’août, le FC Barcelone considérait que celle-ci a expiré le 10 juin dernier. Une position qui permet à Josep Maria Bartomeu, qui ne souhaiterait absolument pas perdre son joueur, de forcer pour le conserver.

Josep Maria Bartomeu rassuré par le service juridique du Barça !

Et visiblement, tout indiquerait que le FC Barcelone soit dans son bon droit. En effet, d’après les informations divulguées par Mundo Deportivo ce samedi, le service juridique du club catalan aurait rassuré Josep Maria Bartomeu en lui expliquant que la clause de résiliation de Lionel Messi avait bel et bien expiré sur le plan juridique. Cela permet donc au patron du Barça, dont le mandat prendra fin en 2021, de conserver le sextuple lauréat du Ballon d’Or dans son effectif au moins une saison supplémentaire. S’il souhaite quitter le club de manière légale, le natif de Rosario n’aurait donc d’autres choix que de passer encore dix mois au FC Barcelone en attendant la fin de son contrat en juin 2021. Du reste, cette volonté de Josep Maria Bartomeu irait de pair avec celle de Ronald Koeman, qui n’aurait aucune intention de perdre l’attaquant de 33 ans cet été. Bien au contraire, son plan serait de reconstruire l’effectif avec Lionel Messi, considéré comme l’emblème de l’écurie barcelonaise, et non de le rebâtir avec l’argent d’une vente de Lionel Messi, que ce soit au PSG ou à Manchester City.

Pour le Barça, un départ de Lionel Messi n’est pas envisageable !