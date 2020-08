Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Suarez au cœur de tensions au Barça ?

Publié le 29 août 2020 à 20h45 par La rédaction mis à jour le 29 août 2020 à 20h46

Alors que le FC Barcelone aurait fait savoir à Luis Suarez qu’il ne souhaitait plus compter sur lui pour la saison prochaine, l’international uruguayen pourrait bien se retrouver au cœur de nouvelles tensions au sein d’un Barça déjà en pleine crise, alors que le PSG est dans la course pour le faire signer gratuitement…

De gros chamboulements se préparent du côté du FC Barcelone. Avec l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc après l’éviction de Quique Setien, des changements devraient avoir lieu au sein de l’effectif des Blaugrana . Le Barça, en passe de perdre Lionel Messi, devrait également perdre Luis Suarez, mais cette fois par choix. Et le Pistolero pourrait désormais être au cœur de nouvelles tensions au sein de l’institution catalane, alors que le PSG, via une demande de Doha, cible l’international uruguayen…

Les joueurs en colère contre les dirigeants