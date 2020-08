Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rencontre au sommet entre Bartomeu et le clan Messi !

Publié le 29 août 2020 à 19h00 par Th.B.

Le FC Barcelone est au coeur de l’actualité du mercato en grande partie à causes des velléités de départ de Lionel Messi. Mais le président Josep Maria Bartomeu a un avis clair sur le sujet.

Le FC Barcelone vit d’ores et déjà un été mouvementé. Après l’humiliation subie par le Bayern Munich en Ligue des champions (8-2), Quique Setién a été remercié, Éric Abidal a quitté son poste de secrétaire technique et Ronald Koeman a pris les rênes de l’effectif blaugrana. Comme il l’avait assuré en conférence de presse, le nouvel entraîneur du FC Barcelone prévoit de changer les choses au sein de l’effectif du club culé, tout en ayant assuré de compter sur Lionel Messi pour être la figure de proue de son projet de renouveau. Mais l’Argentin voudrait partir et l’aurait confié à ses dirigeants. Au cours d’une conversation avec le père de Lionel Messi, le président Josep Maria Bartomeu a tranché.

Bartomeu ne voudrait pas discuter d’un départ, mais…