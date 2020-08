Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Bartomeu, le cas Messi est une affaire personnelle !

Publié le 29 août 2020 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 29 août 2020 à 19h42

Alors que Lionel Messi ferait le forcing pour ne pas s’éterniser au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu ferait face à sa star ne souhaitant pas être le président du FC Barcelone qui aura laissé partir le meilleur joueur de l’histoire du club.

Le FC Barcelone traverse une période particulièrement délicate. En plus de l’humiliation subie en Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2), le club blaugrana vit une période de renouveau forcée par les mauvais résultats du club sur le plan sportif. Un nouvel entraîneur en la personne de Ronald Koeman est arrivé pour succéder au discuté Quique Setién. Mais en plus du départ réclamé par Koeman de Luis Suarez, le FC Barcelone pourrait devoir composer sans son capitaine et icône Lionel Messi. En effet, comme il l’a assuré via un burofax, l’Argentin voudrait aller voir ailleurs en exerçant sa clause lui permettant de rompre unilatéralement son contrat. Manchester City, le PSG, ou encore la Juventus auraient contacté les proches de Messi dans l’optique d’une opération. Une entrevue serait réclamée par le clan Messi afin de trouver un accord arrangeant toutes les parties, le joueur ne souhaitant pas aller au clash. Cependant, il se pourrait bien que le capitaine du FC Barcelone y soit obligé.

Messi veut partir, Bartomeu le bloquerait !