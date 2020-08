Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça poursuit son bras de fer avec Lionel Messi !

Publié le 29 août 2020 à 21h00 par La rédaction

Alors que Lionel Messi aurait fait savoir aux dirigeants du FC Barcelone qu’il ne souhaitait pas se rendre aux tests PCR pour le Covid-19 prévus ce dimanche, le Barça ne compte pas lâcher l’affaire, et continuerait de mettre des bâtons dans les roues de la Pulga concernant son départ…

La tension monte encore d’un cran du côté du FC Barcelone. Les dirigeants Blaugrana ne souhaiteraient pas laisser filer Lionel Messi, qui aurait demandé à quitter le Barça libre grâce à une clause lui permettant de se libérer de son contrat de façon unilatérale. Un énorme bras de fer semble donc se présenter entre Bartomeu et Messi. Et ce dernier pourrait bel et bien continuer…

Le Barça répondra à Messi pour les tests PCR