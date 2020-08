Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’énorme coup de balai de Claude Puel prend forme !

Publié le 30 août 2020 à 5h00 par A.M.

Bien décidé à dégraisser son effectif, Claude Puel attend encore plusieurs départs. Et ça commence à s'agiter pour plusieurs indésirables de l'entraîneur de l'ASSE.

Stéphane Ruffier, Loïs Diony, Miguel Trauco, Sergi Palencia, Yann M’Vila, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz, voilà l'impressionnante liste de joueurs que Claude Puel souhaite voir partir. Mais jusqu'ici, l'ASSE peine à trouver preneurs compte tenu des salaires que touchent ces joueurs. En effet, pour le moment, Loïc Perrin et Yohan Cabaye sont partir libres suite à la fin de leur contrat tandis que Franck Honorat et Vagner Dias ont été vendus respectivement à Brest et Metz. Toutefois, ça pourrait s'accélérer dans les prochaines heures.

Ça bouge pour Khazri, M'Vila et Trauco