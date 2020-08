Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi et Cristiano Ronaldo réunis pour former une attaque légendaire ?

Publié le 30 août 2020 à 4h45 par A.M.

Alors que Lionel Messi semble bien décidé à quitter le FC Barcelone, la Juventus aurait décidé de tenter sa chance afin de l'aligner aux côtés de Cristiano Ronaldo et ainsi former l'attaque la plus attendue.

L'avenir de Lionel Messi est le sujet brûlant du moment dans le monde du football. Et pour cause, le sextuple Ballon d'Or aurait annoncé à sa direction sa volonté de quitter le FC Barcelone d'ici la fin du mercato. Une information qui a mis tous les fans de foot en ébullition. Et pour le moment, deux clubs se détachent pour réaliser ce qui serait à coup sûr l'une des opérations les plus importantes de l'histoire du ballon rond. Il s'agit du PSG et surtout de Manchester City. Mais un autre géant européen tenterait également sa chance.

La Juventus tente aussi sa chance pour Lionel Messi