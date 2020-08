Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman reçoit enfin une bonne nouvelle !

Publié le 30 août 2020 à 3h45 par A.M.

Annonce dans le viseur du FC Barcelone, Memphis Depay laisse planer le doute au sujet d'éventuelles retrouvailles avec Ronald Koeman en Catalogne.

Tout juste nommé entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman doit gérer une crise sans précédent qui voit Lionel Messi réclamer son départ. Mais cela n'empêche pas le technicien néerlandais de travailler sur son recrutement et il pourrait bien aller piocher au sein de le sélection des Pays-Bas dont il était encore le sélectionneur il y a quelques semaines. Ainsi, l'une de ses cibles se nomme Memphis Depay, auteur d'un triplé avec l'OL contre Dijon vendredi soir. Et le capitaine des Gones ne ferme d'ailleurs pas la porte à un départ.

Depay ne ferme pas la porte à Koeman