Mercato : Le PSG et le FC Barcelone reçoivent une bonne nouvelle pour le recrutement !

Publié le 29 août 2020 à 12h30 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse après la victoire de son équipe face à Dijon (4-1), Rudi Garcia n’a pas fermé la porte à un départ d’Houssem Aouar et de Memphis Depay cet été. Le premier figure sur les tablettes du PSG, tandis que le Néerlandais serait surveillé par le FC Barcelone.

L’OL n’a eu que très peu de temps pour respirer. Arrivé jusqu’en demi-finale de Ligue des champions, le club lyonnais a immédiatement plongé dans la nouvelle saison de Ligue 1. Face à Dijon ce vendredi, les hommes de Rudi Garcia se sont montrés impériaux et ont débuté de la meilleure des manières la nouvelle saison (victoire 4-1). Aligné sur le front de l’attaque, Memphis Depay a inscrit un triplé et a permis à son équipe d’empocher une victoire tranquille. Annoncé du côté du FC Barcelone, le joueur néerlandais n’est pas certain de terminer la saison avec l’OL, d’autant que le club n’est pas parvenu à se qualifier pour une compétition européenne. Sur les tablettes du PSG et de la Juventus, Houssem Aouar pourrait imiter son compère et également se diriger vers la sortie comme l’a laissé entendre Rudi Garcia.

Garcia s'est fait une raison pour Aouar et Depay

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’OL n’a pas exclu un départ d’Houssem Aouar et de Memphis Depay lors de ce mercato estival : « On entend qu’on va perdre beaucoup de joueurs, des joueurs majeurs. On n’en sait rien. On ne parle qu’au conditionnel. Ce qui est certain c’est que tous mes joueurs sont bien ici. Mais c’est aussi normal qu’ils aient envie d’aller voir à l’étage supérieur. Ou au dernier étage. C’est-à-dire les plus grands clubs européens. Ceux qui sont taillés pour gagner la Ligue des Champions. Ça me parait logique, mais ce qui est important de savoir c’est qu’ils sont bien là. Et que s’ils n’ont pas ce genre de propositions, ils resteront bien là. » L’attaquant néerlandais pourrait bien prendre la direction du FC Barcelone où son profil plairait énormément à Ronald Koeman. Interrogé sur son avenir, Memphis Depay a d’ailleurs admis qu’il n’était pas certain de terminer la saison avec l’OL : « Je suis concentré sur Lyon. Je suis heureux d'être de retour. Je n'ai pas encore parlé à Koeman. Il a été très impliqué dans ma récupération, il est venu me voir à Rome. Quand je m’entraînais aux Pays-Bas, il venait me voir. Notre relation est bonne. Il est aujourd'hui l'entraîneur du Barça. Personnellement, je suis concentré sur Lyon, je suis ici à ce moment précis. Je peux rêver de grands clubs, on verra ce qu'il se passera. Mais pour le moment, je suis ici. » Quant à Houssem Aouar, il n’était pas présent sur la pelouse ce vendredi. Contrôlé positif au coronavirus, le joueur ne pourra honorer sa première convocation en équipe de France. Mais à l’instar de Memphis Depay, le milieu de terrain pourrait quitter Lyon cet été. Comme annoncé par le 10 Sport le 21 août dernier, Houssem Aouar figure sur les tablettes de nombreux clubs européens à l’instar du PSG, Manchester City ou encore Arsenal. Mais c’est bien la Juventus qui semble en pole dans ce dossier. Selon nos informations, Andrea Pirlo apprécie énormément son profil et pourrait formuler une offensive dans les prochains jours. Le mercato estival pourrait bien sonner la fin de l’aventure lyonnaise pour ces deux joueurs…













