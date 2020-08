Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas prend des décisions radicales pour cet été !

Publié le 30 août 2020 à 4h30 par A.M.

Pour le dernier mois du mercato, André Villas-Boas sait exactement ce qu'il veut et ne manque pas de le faire savoir. L'entraîneur de l'OM a même déjà fait deux victimes.

Jusque-là, l'OM a réussi deux jolis coups en recrutant Pape Gueye, libre, et en obtenant le prêt de Leonardo Balerdi. Toutefois, André Villas-Boas en veut plus comme il l'a assuré en conférence de presser : « On a fait deux bons coups avec ces deux jeunes (Balerdi et Gueye). J'espère qu'on va annoncer dans les jours à venir deux recrues de plus. Pablo (Longoria) fait bien son travail. On a bien assumé le projet du club avec des fins de contrat et des prêts. Maintenant on regarde ce qu'on peut faire pour les autres. On a toujours la pression de vendre avant d'acheter, il faut gérer, mais je suis content car l'effectif est renforcé ». Côté départs, seuls Isaac Lihadji et Grégory Sertic sont partis, tous deux libres, mais ce ne seront pas les seuls à partir.

Deux recrues attendus et deux joueurs poussés au départ