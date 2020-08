Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi est très attendu en Angleterre !

Publié le 30 août 2020 à 4h15 par A.M.

En marge du Community Shield, Jürgen Klopp et Mikel Arteta ont évoqué la situation de Lionel Messi qui pourrait prochainement débarquer à Manchester City.

Sur le départ du FC Barcelone, Lionel Messi est annoncé avec insistance du côté de Manchester City. Interrogé à ce sujet, Jürgen Klopp accueillerait La Pulga avec plaisir en Premier League « Un intérêt ? Oui, qui ne veut pas de Messi dans son équipe. Mais aucune chance. Les chiffres (ndlr de l’opération) ne sont absolument pas à notre portée. Mais… bon joueur. Cela rendrait encore plus difficile la tâche de les battre (ndlr Manchester City si Messi arrivait). Pour La Premier League, ce serait génial. J’aimerais voir cela, mais je ne suis pas sûr que je le pourrai », assure l'entraîneur de Liverpool en conférence de presse en marge du Community Shield contre Arsenal. Son homologue chez les Gunners partage d'ailleurs son avis.

Klopp et Arteta attendent Messi