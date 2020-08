Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va devoir faire des sacrifices pour son renouveau…

Publié le 30 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Dans la lignée de la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur du FC Barcelone, les dirigeants blaugrana prévoiraient d’instaurer un souffle nouveau sur l’effectif blaugrana, mais cela ne va pas se faire sans concessions.

Lors de sa conférence de presse de présentation, Ronald Koeman ne s’était pas caché. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone assurait que si des décisions drastiques devaient être prises pour le bien du Barça , il les prendrait avec l’aval de sa direction. Ainsi, des joueurs comme Luis Suarez, Ivan Rakitic ou encore Samuel Umtiti pour ne citer qu’eux devraient aller voir ailleurs. Et pour bâtir l’effectif à l’image du technicien néerlandais, le FC Barcelone aura fort à faire, ou du moins de grosses dépenses.

Un renouveau onéreux ?