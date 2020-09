Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi Ronald Koeman a échoué avec sa grande priorité !

Publié le 1 septembre 2020 à 11h30 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 17 août dernier, Ronald Koeman comptait apporter Donny Van de Beek dans ses valises au FC Barcelone de l’Ajax Amsterdam. Mais le Néerlandais serait en passe de s’engager en faveur de Manchester United, et il y aurait une raison précise à cela.

Comment Ronald Koeman a pu passer à côté de Donny Van de Beek ? Le 17 août dernier, le10sport.com vous a dévoilé l’information suivante : à l’époque en passe d’être nommé entraîneur du FC Barcelone, Koeman prévoyait de lancer les grandes manoeuvres auprès de Donny Van de Beek pour le convaincre de quitter l’Ajax Amsterdam pour rejoindre le Barça . Ces dernières heures, Manchester United semble avoir pris une énorme longueur d’avance alors qu’un accord aurait été trouvé entre le clan Van de Beek et les Red Devils. Bien que la presse ibérique assure l’international néerlandais ne figurait plus sur les tablettes du FC Barcelone. Il y aurait cependant une raison précise à cela. En effet, Ronald Koeman ne se serait tout simplement pas montré assez persuasif et impliqué son homologue Ole Gunnar Solskjaer.

Koeman n’aurait jamais appelé Van de Beek, au contraire de Solskjaer

Selon les informations divulguées par The Athletic , le FC Barcelone formulait bel et bien un intérêt pour Donny Van de Beek, sous l’impulsion de Ronald Koeman. En effet, le technicien néerlandais et le milieu de l’Ajax Amsterdam entretiendraient une relation étroite. Le Barça aurait bien été tenu au courant des évolutions et de l’accélération de Manchester United dans cette opération. Cependant, Ole Gunnar Solskjaer aurait pris son téléphone pour convaincre Van de Beek de signer à Manchester United, ce que Ronald Koeman n’aurait jamais fait. Et Van de Beek serait désormais proche de s’engager pour cinq saisons à Old Trafford. En effet, le média britannique révèle qu'un accord aurait été trouvé dans la soirée de lundi. Le salaire de Van de Beek s'élèverait à 110 000€ par semaine et l'indemnité du transfert, comprenant les bonus, irait à 45M€. Cependant, Ole Gunnar Solskjaer n'est pas l'unique raison pour laquelle Donny Van de Beek aurait choisi Manchester United. Ses proches l'auraient incité à privilégier le club mancunien.

Manchester United, approuvé par Van der Sar, Bergkamp et Blind