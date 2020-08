Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une menace XXL pour Upamecano !

Publié le 31 août 2020 à 14h45 par La rédaction

Toujours à la recherche d’un nouveau défenseur central, le Paris Saint-Germain avait fait de Dayot Upamecano une priorité en juillet dernier. Depuis, le dossier s’est compliqué, et un nouveau prétendant est entré dans la danse.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 21 juillet dernier, Leonardo et le Paris Saint-Germain se penchent sérieusement sur le dossier Dayot Upamecano. Un final 8 de ligue des champions plus tard, voilà d’autres courtisans sur les traces du défenseur français de Leipzig, et non des moindres ! Selon ESPN , c’est désormais Manchester United qui s’intéresserait au profil de la pépite du RB Leipzig. Ole Gunnar Solskjaer souhaiterait en faire sa priorité une fois le transfert de Donny Van de Beek bouclé.

Une prolongation qui complique le dossier