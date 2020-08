Foot - Mercato

Mercato : Allan va quitter Naples !

Publié le 31 août 2020 à 14h05 par La rédaction mis à jour le 31 août 2020 à 14h07

Après plusieurs semaines de spéculations, Everton aurait bel et bien bouclé le dossier Allan. Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, l'a annoncé ce lundi.